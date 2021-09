Mehed tunnevad ÕIGE naise ära juba esimesel kohtingul

Foto on illustreeriv Foto: Danny Lines/Unsplash

Sõbralik naeratus, silmside, lummav parfüüm... See on sisuliselt kõik, mida vajad, et mees sinusse silmapilkselt kõrvuni armuks! Uuringust selgub, et mehed on valmis juba paari vahetatud lause järel teatama — see naine on “see õige”!