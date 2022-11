Mures naine: ma petsin oma meest — kas tal on õigus samaga vastata?

Kuidas peaks toimima, kui üks partner on teist petnud, kas see annab teisele õiguse samaga vastata?

“Mul oli aastaid tagasi kaks abieluvälist afääri. Mees töötas eemal ja tundsin end üksikuna. Mees andis mulle andeks, kuid on aastate jooksul naljatlevalt öelnud, et olen talle nüüd võlgu,” kirjutab naine.

Nüüd, 20 aastat hiljem palub mees luba olla koos naisega, keda ta konverentsil kohtas. Mõte oma mehest teise naisega on aga hirmus ja naine pole kindel, kas nende abielu sellest ka välja tuleb. Naine tunneb, et on oluliselt armukadedam partner kui ta mees. Tõsi, ta pettis ise meest ja ega tema ju eelnevalt luba ei küsinud — kuid kas see annab mehele täieliku õiguse ilma igasuguste südametunnistuspiinadeta teise naisega voodisse hüpata?