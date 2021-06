Pane vaim valmis! Need on 13 kõige tüütumat inimest, keda kohtab igal jaaniõhtul

1. “Terviseks!”

Paratamatult on kõige tüütumad need inimesed, kes kasutavad iga püha vabanduseks nina täis tõmmata, võõraid musitada-kallistada ja lõpuks pingi alla magama jääda. Nende seltskonnas pole tore ja kantseldamine on kindlasti tüütu — samuti peab pidevalt valvel olema, et purjutaja rooli ei istuks, lõkkesse ei kukuks või midagi ära ei lõhuks.

2. “Ärge magage, mis te magate!?”

Kell on juba pool kuus hommikul ja suurem osa inimesi otsustab voodisse või telki pugeda, et mitte järgmist päeva maha magada. Siis aga ilmub välja üks väsimatu sell ja kamandab kõiki endaga metsa jaaniussi otsima. “Mida sa magad, ära ole igav,” kordab ta kõigile, kes jaaniõhtul haigutada julgevad.

3.“Kuradi sääsed, no kuradi sääsed!”

Jah, me kõik seisame sama koha peal ja siin võib olla meeletult sääski, aga alati on keegi, kes võtab püha kohusena iga viie minuti järel vanduda, ropendada, kätega vehkida ja kõigile kiruda kui palju sääski väljas on.



4. “Ma ei tea, ma ei viitsi… ”

Pole vahet, kas tahate randa jalutada või lõbusaid seltskonnamänge mängida, talle ei sobi miski. Ta lihtsalt ei viitsi mitte midagi teha, vaid eelistab aasta pikimal päeval lõkke ääres kössitada ja vorstijuppi närida. Muidu ei tohiks end sellest nagu segadagi lasta, kuid tihti kipuvad need “peopidurid” solvuma, kui temata kuhugi minna või midagi teha otsustatakse…

5. “Vajan draamat!”

Jaaniöö peaks olema täis rõõmu ja peotuju, kuid on paare, kes otsustavad just siis oma suurimaid tülisid lahendama hakata. Ülejäänud seltskond on siis piinlikus olukorras ja seda pole küll kellelegi tarvis. See kui kutt joob sõpradega ühel pool lõket ja tema kallim kirub sõbrannadega teisel pool, ei ole just teab kui meelelahutuslik viis jaanipäeva veeta…

6. “Kus on mu Romeo?”

Jaaniõhtul leidub alati keegi, kes on võtnud eesmärgiks just sel ööl enda kõrvale kallim leida. Ta flirdib kõigi vastassooesindajatega ja kutsub neid endaga “sõnajalaõit otsima”.

7. “Palju võib juua!?”