Teise ringi asjade tarbimine ja sellega raha ning keskkonna säästmine on saanud igapäevaseks ja paljude jaoks on elementaarne anda näiteks kasutatud beebiriideid sõbrannadele, väikseks jäänud jalgratas maha müüa jne. Kuid siiski on olemas mõned tooted, mida sa oma tervise huvides kunagi kasutatuna ostma ei peaks.