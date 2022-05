NELI toodet, mille eest ei ole kunagi mõistlik täishinda välja käia

Kui sa teaksid, kui tohutu on riidepoodides juurdehindlus, kukuksid sa lihtsalt pikali. Ütleme nii, et särk, mille eest sina maksad 30 eurot, on maksimaalselt väärt vaid mõni protsent sellest hinnast, eriti kui poodled kauplustes, mille siltidelt võib lugeda “Made in China”. Kannata allahindlusteni — ehkki ka siis on hinnad (vähemalt Eestis) üsna krõbedad, saad sa parema pakkumise. Kõige parem on allahindluste ajal üldse välismaad külastada.