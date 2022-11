Ole targem ja tunne tema „kavalad“ võtted varem ära! 10 märki, et see teine naine üritab sinult meest üle lüüa

Me teame küll, kes see naine on. Ta töötab su mehega koos või elab teie koridoris, on tema "parim sõbranna" või hoopis keegi sinu tutvusringkonnast. Ta ootab oma aega, et sult kallim ära napsata ning astub ettevaatlikke ja väikeseid sammukesi selles suunas, et sind ühel ootamatul hetkel pika ninaga jätta. Aga sina ole targem ja tunne tema "kavalad" võtted juba varem ära!