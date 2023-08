Kas nõustud? Asjad, mida mehed teevad, et seksikad olla, kuid mida naised tegelikult vihkavad

Liibuvad särgid

Särk, mis on sulle kolm numbrit liiga väike, ei too su kõhulihaseid paremini esile ega näita sind kaunimana, kui sa tegelikult oled. See on lihtsalt… kuidas nüüd öelda… jälk. Eriti siis, kui sul ei ole midagi näidata. Me ei taha näha su nibusid, mis läbi särgi punnitavad, ega karta, et su käsivarre ümber pressitud varrukas rebeneb.

Geelitatud juuksed

Need juuksed, mis näevad välja õlised, ent on samal ajal kivikõvad ja krõbisevad, kui sa oma pead liigutad. Need on koledad. Väga.

“Seksikad” näod piltidel

Ära tee pardinägu. Ära pane käsi kukla taha. Ära irvita napakalt. Ära kortsuta kulmusid ega vaata sügavmõtteliselt kaugustesse. Ära tee neid “lihtsalt üks suvaline pilt minust” fotosid, mille jaoks sa oled kaks tundi poseerinud. Ja lõpeta see enda peegelpildist fotode klõpsimine, sa ei ole 13aastane tüdruk! Ole see, kes sa oled, ära pinguta üle ja ära jäta endast naeruväärset muljet.

Musklimängud

“Ma näitan sulle, kui tugev ma olen” ei ole maailma parim lause, millega tüdrukule muljet avaldada. Samuti ei tööta lihtsalt niisama möödaminnes lihaste pingutamine ja toolil istudes oma biitsepsi demonstreerimine. Meie arvamus — sa oled järjekordne ajudeta sportlane. See ei ole kompliment!

Sexting

Jah, see on popp, kuid iga üks jäägu ikka oma liistude juurde! Kui sa seda kunsti ei valda ja suudad edastada vaid teated stiilis “õu musi, kas tahad mu riista näha?” siis palun, PALUN, jäta see asi sinnapaika.

Räägid ainult endast

Sul on ainult üks jututeema — sina. Kui palju naisi sa oled maha jätnud, kui nõmedad on olnud kõik naised su elus, kuidas nad ei ole osanud sind hinnata. Su töö, su hobid, su raha, su koer, peod, kus oled käinud, su uskumatu võime võluda ära kõik naised, su oskus ehitada kõike alates koerakuudist, lõpetades majade ja laevadega, su saavutused spordis. Kõige lõppu põrutad sa selge rahuloluga kõike eelnevat selgitava lause: “Ma pole kunagi ühtegi raamatut läbi lugenud!”

Oeh.

Allikas: Thoughtscatalogue