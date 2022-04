"Head mehed", on kindel põhjus, miks naised ikkagi muutuvad teie kõrval rahulolematuks

Mehed peavad “headeks meesteks” neid, kes lähevad hommikul tööle, tulevad pärast lasteaiast läbi, võtavad lapse ja toovad ta koju. Võib-olla käivad poes ka ära, ostavad paki hakkliha ja liitri piima ning istuvad siis tublisti ja truult õhtu läbi kodus. Peamiselt arvutis või telekat vaadates. Nad võib-olla mängivad oma lapsega, panevad ka mõne riiuli või kapi kokku ja jalutavad koera. See on kõik. Ja pealtnäha ongi kõik väga vahva — mees on kogu aeg olemas, justkui tegeleb perega, mängib lapsega, ei käi väljas joomas või lantimas, ei peta. Ideaalne!

Ei ole ideaalne, sest ühelegi naisele sellest ei piisa.