Arvad, et oled juba kõike proovinud? 30 seksinippi, mida võiks enne 30ndat eluaastat katsetada

13. Saada talle vallatu foto

Ei, sa ei pea sellel pildil alasti olema. Pilt sinust seksikas pesus on ka väga hea.

14. Algata ise

Kui sa teda tahad, siis ei ole mingit põhjust oodata, kuni mehel ükskord seksiisu peale tuleb. Haara ise härjal sarvist (ehk mehel särgist) ning asu asja kallale!

15. Seksi autos

Väärt elamus! Proovi ära!

16. Seksi õues

Rand ei ole selleks just parim koht, kuid kõik muud paigad vabas õhus on seksimiseks ja vahva elamuse saamiseks ideaalsed!

17. Seksi kellegagi, kes jumaldab su keha

Seks inimesega, kes ei suuda sinust oma käsi eemal hoida hoolimata sellest, et su reitel on tselluliit ja kõht on pehmem kui võiks, on parim! Eriti veel siis, kui ta su keha kohta pidevalt komplimente teeb!

18. Seksi välismaalasega

Sa ei saa aru, mida ta ütleb? Ongi parem, siis on kehakeelel suurem roll. Bon appetit!

19. Seksi vaikselt

Salaseks võib olla erutavam kui sa arvatagi oskad. Ole tasa!

20. Õpi ära parimad suuseksinipid

Vaid voodinippidest ei piisa — suuseksinipid teevad sinust tõelise kuninganna! Harjutamine teeb meistriks, kuid Naisteka ja Cosmo nippide lugemisest on ka suur abi.

21. Kujutle, et ta on keegi teine

Su parim sõber. Su eks. Su seksikas kolleeg. Ryan Gosling.

22. Tee talle sületantsu

Võimalus, et see teda ei eruta — null!

23. Kasutage mänguasju. Koos

Väga paljud naised ei saa vaginaalset orgasmi, seega on kätel, keelel ja mänguasjadel väga suur roll. Võta vibraator voodisse kaasa ja mängige sellega natuke — superorgasm teile mõlemale on garanteeritud.

24. Kolm on seltskond

Me ei väidagi, et see peab tingimata kõigile sobima…aga kui mõte teile mõlemale meeldib ja te leiate endale kolmanda kaaslase, siis laske aga käia!

25. Käige kahekesi koos massaažis

Paarismassaaž on parim eelmäng — teie kahekesi, täielikult lõõgastunud, alasti, küünlavalgus, mõnus muusika… Ja mõtted ainult sellel, mis tuleb pärast!

26. Oih, ma unustasin kleidi…

Pane selga oma parim pesu, tõmba jalga sukad ja stilettod, viska peale mantel ning sõida oma kuti juurde! Talle meeldib!

27. Mine kohtama kutiga, kes meeldib sulle ainult välimuse poolest

Tavaliselt otsustavad naised meeldivuse üle lisaks välimusele ka huumorisoone ja iseloomu järgi. Kuid kasvõi ühe korra võiksid jõuda voodisse kutiga, kes on su meelest nii kuum, et ta riided peaksid tal seljast ära sulama.

28. Seksi südaööl

Kui ärkad keset ööd, äratad oma kallima, seksite kirglikult ja jääte siis uuesti magama, on järgmisel päeva tuju oi-kui-hea.

29. Räägi nagu paha tüdruk

Kui tunned end temaga vabalt ja mguavalt, lase kasvõi kordki ka viimased piirid valla ning unusta viisakused.

30. Armatse

Jah, just nii. Kähkukad on okei, aga pööraselt romantiline (pideva silmsidega, aeglane ja pühendunud) seks inimesega, kelle järgi sa oled hull, on su elu parim kogemus.

Allikas: Glamour.com/Naisteka arhiiv