Aus ja humoorikas kirjeldus: 10 asja, mis mehe elus pärast isaks saamist päris kindlasti muutuvad

Nagu igal normaalsel inimesel, on ka minul oma paremad ja halvemad päevad, kuid üks on selge ja muutumatu: alates ühest lumetuisusest ööpäevast peaaegu kolm aastat tagasi sai minust lapsevanem. Võid olla ka mitmekordne lapsevanem, sest nii on uhkem, kuid põhiolemus jääb mõningatel asjadel siiski samaks.

Mis aga muudab lapsevanema elu eelnevast erinevaks? Ilmselt on muutusi mitmeid, kuid mõtlesin kirja panna neist 10 enda jaoks olulisimat. Jah, kaovad ära vanemate sugulaste altkulmu küsimused, et millal siis ikka pudinaid oodata on ja palju muudki seesugust, kuid kirja said siiski need: