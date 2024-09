Soov intiimsuse järele on ootamatult kahanenud? Need on hetked elus, kus madal libiido on vägagi õigustatud

Uue elukoha muretsemine, uue töö alustamine, laste esimesse klassi saatmine, isegi abiellumine — kõik sellised suured muutused su elus võivad pärssida libiidot. Mis siis, et need elumuutused on head, aga nad haaravad sind emotsionaalselt nii kaasa, et sa ei suuda enam seksile mõeldagi. Aga ära muretse. Niipea kui kõik paika loksub, tuleb seksiisu tagasi ja on väga suure tõenäosusega suurem kui enne!