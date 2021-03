Olulised nõuanded: viis asja, mida CV-st kustutada, et endast professionaalne mulje jätta

Tore on, kui sa noorena otsisid ja katsetasid, aga su potentsiaalne tööandja ei pea seda teadma, et sulle meeldib erinevaid asju proovida, enne kui kuhugi pikemaks paigale jääd. Märgi CV-sse ainult koolid, kus sa osalesid mitte ainult alguse-, vaid ka lõpuaktusel.

Kontaktinfo on vajalik, aga mõõdukas koguses. Sa ei pea märkima oma mobiiltelefoni, lauatelefoni ja vanaema telefoninumbrit. Täiesti piisab, kui sinu kontaktideks on üks telefoninumber, üks kodune aadress ja üks meiliaadress.

Olgu need siis kursused, mida sa ülikoolis oma eriala väliselt võtsid või üldse niisama vabast ajast teinud oled. Sinu potentsiaalset ülemust kinnisvarafirmas ei huvita, et sul on selged nii peotants kui salsa ning et sul on kodus terve kogu veidi lopergusi vaase, mis sa keraamikakursustel ise meisterdasid.