Viis asja ja olukorda, mille jaoks peaks iga mõistlik inimene raha säästma ja koguma

Vahet pole, kas igatsed väikest korterit või suurt maja, kunagi pole liiga vara hakata oma kodu jaoks raha kõrvale panema. Kogu summa kokku saamine võtaks vast terve igaviku, aga ka laenu sissemakseks kulub üpris paras ports raha. Niisiis, kui tahad oma kodu, on aeg hakata hoolitsema selle eest, et su unistus ei jääks rahapuuduse taha pidama.

See ei tule vast kellelegi uudisena, et meie pensionid on tõeline naljanumber. Kui tahad vanaduses mugavalt elada, hakka juba nüüd mõtlema, kuidas saaksid aastate jooksul piisavalt kõrvale panna ja varuda, et võiksid ka pensionärina puhkamas käia ja mõnusasti ära elada.