Kas teadsid? Kuus toitu, mida ei tohiks kunagi sügavkülmikusse panna

Mõne toidu koha pealt on asi aga veel hullem — lisaks halvemale maitseelamusele võid sa ka saada mürgituse, vahendab Women's Health Magazine. Või veel hullem — pead külmikus toimunud ootamatu plahvatuse tõttu sellele suure desinfitseerimiskuuri tegema.

Kõige suurema ringiga peaksid sinu sügavkülmast mööduma kõik viljad, millel on suur veesisaldus — näiteks arbuusid, õunad ja kurgid. Kui vilju välja võttes vesi sulab, siis muutub ka nende konsistents. Ilmselt meenuvad tänu sellele kõik halvad toidukogemused koolist või lasteaiast.

Piim, pehmed juustud ja jogurt kannatavad kõik sügavkülmas ühte moodi — kõik muutub hapupiimalaadseks massiks. See pole vast midagi sellist, mida kogeda tahaks.

Kui sa paned liha või kala sügavkülma, siis on see üks asi. Kui sa aga võtad selle sealt välja ning natukese aja pärast viskad jälle tagasi, siis on tegemist sootuks teist masti asjaga. Selline edasi-tagasi sõelumine annab bakterite ründamiseks ja levikuks liiga palju võimalusi. Ära riski mürgitusega.