Mehed, andke andeks, aga sellised stseenid on võimalikud vaid pornofilmides

1. Topeltpenetratsioon

Ligi üks viiest pornofilmist sisaldab endas olukorda, kus kaks meest ühe naise kallal toimetavad ja ennastunustavalt aega veedavad. Tegelikkuses on asi aga sootuks teine — ainult 3 protsenti meestest ning 1 protsent naistest on midagi sellist teinud. Miks sellest eemale hoitakse? Sest tegemist on üsna ebamugava ja naise jaoks ka uskumatult valusa kogemusega.

2. Kolm tundi järjest oigav naine

Kui naistel oleks päriselt ka nii lihtne orgasmini jõuda nagu pornokates, siis oleks neil ilmselt päev otsa kõigest sellest krambid. Visuaalidest nähtud naised oleks just kui mingid võõralt maalt pärit olevused — ka näpupuudutus tekitab neile säärast mõnutunnet, mis neid loomamoodi oigama paneb. Kurb reaalsus on aga see, et võib-olla ei jõua su kallim üldsegi orgasmini.

3. Ekstreemselt ulakas kõnepruuk

Esiteks on loomulikult kogu see “tule ja väntsuta mind” kõnelemine eesti keeles päris kohmakas. Teiseks vaatab su kallim sind ilmselt suurte silmadega, kui sa teda töölt kojutulles: “Tere õhtust, mu väike hoorapurikas!” tervitad. See ei ole lihtsalt reaalne.

4. Miljoneid väärt ejakulatsioonid

Miks kõik meeste seemnepursked pornokates niivõrd hullumeelselt suursugused tunduvad? Seepärast, et sa neid uskuma jääksid. Ära hellita liigseid lootusi.

5. Mehe peenis erekteerub KOHE

Millal sa viimati pornofilmis ühte rippuvat ja lõtva meheau nägid? Ilmselt sa ei olegi seda näinud. Või siis kui see juhtus, muutus olukord vähemalt viie sekundiga. Julgustame sind, kallis mees, end mitte süüdi tundma. Päriselus võibki see kauem aega võtta!

Allikas: Men’s Health