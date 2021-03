Kui teie paarisuhtes on õrnus asendunud õelusega, võtke suhte päästmiseks kasutusele need intiimsed soovitused

Võtke 30 sekundit, et lihtsalt vaigistada enda meel ja pühenduda täiesti käesolevale hetkele. Naistel on loomuses tegeleda mitme asjaga samal ajal, see tähendab ka pidevat mõtlemist erinevatel teemadel. Kui sa keskendud ainult enda partnerile, siis muutub seks ka võimsamaks.

Rääkige seksist! Isegi siis, kui see veidi punastama paneb. Jaga enda kõige sügavamaid seksuaalfantaasiaid. See lähendab teid ja viib suhte uuele tasemele. Pealegi mõjub see kallimale erutavalt, kui kuuleb, et oled temaga seoses veeretanud enda peas patuseid mõtteid.