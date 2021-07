Oh õudust! Laused, mis on peaaegu igaühe suust välja lipsanud peale kirglikku vahekorda

Jeerum, SEE jäi küll viimaseks korraks. Seda teavad ju kõik, et eksiga ei tasu sebida. Veel vähem seksida.

Issand, millega me just hakkama saime? Ah, vahepeal lihtsalt peab midagi uut ja põnevamat katsetama. Isegi kui magamistuba näeb välja, nagu oleks sealt kari purjus inimesi (ja nende sugulasi) üle käinud.

Kas me oleme nüüd paar? Huh, kõige valem hetk selle küsimiseks! Samas, nüüd on piinliku asjaga ühelpool.

Me oleme ainult sõbrad.

… kes aeg-ajalt seksivad. Usu, see on täiesti normaalne. Me oleme ju täiskasvanud