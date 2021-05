Mehed, pange tähele: need igapäevaharjumused mõjuvad hävitavalt sperma kvaliteedile

Kui sa topid telefoni pükste eespoolsetesse taskutesse oma kahe kroonjuveeli lähedusse, siis arvesta, et see sulle hästi ei mõju. Telefonist tekkiv kiirgus halvendab seemnevedeliku kvaliteeti ja tervist.

Teadagi, stress mõjub tervisele halvasti. Kuna aga keha on üks tervik, siis saab sellest mõjust osa ka seemnevedeliku tootmisprotsess. Uuringutest on selgunud, et ärevuses olevatel meestel on veidra ja ebanormaalse kujuga spermatosoidid, millel kahjuks lisaks sellele veel ka liikumishädadega kimpus on.