Üheksa ausat ülestunnistust: need on kõige kuumemad asjad, mida naised saavad magamistoas teha

Mees number 1: “Kõige seksikam on see, kui naine julgeb rääkida, mis teda erutab ja mida ta oma partnerilt tegelikult ootab.”

Mees number 2: “Kord äratas mu kallim mind suuseksiga. Ausalt, see on parim äratuskell maailmas!”

Mees number 5: “Mulle meeldib, kui naine julgeb voodis häälitseda. Vaiksed hiired on mu suurim õudus — siis ei saa ju aru, kas meeldib või mitte.”

Mees number 6: “Naine, kes julgeb end mehe ees rahuldada. See on ausalt ka väga kuum!”

Mees number 7: “Kallim ütles mulle seksi ajal, et ma olen nii kuradi hea. Ah, see on parim kompliment, millega võib naine kostitada. Ja parim motivaator!“