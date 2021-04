Oi-oi! Selline olek mehe juures viitab, et tal on plaanis varsti üle aisa lüüa

1. Ta hakkas üsna järsku teistmoodi käituma

Valedetektori testid põhinevad üsna lihtsal asjal, muretsemiseks on põhjust siis, kui tekib kõrvalekalle normaalsusest. Olgu selleks siis kiirenenud pulss, hingamine või vererõhk. Samamoodi saad analüüsida ka oma kallimat — kui küsid talt, et kus ta eelmisel reedel aega veetis ja ta seepeale oma nina sügama hakkab, köhib või sügavamalt hingab, siis võib su kahtlustel tõepõhi all olla.

2. Ta pakub üle

Mehed teavad, et valetajad hakkavad sageli maha vaatama ja kogelema. Nii üritabki ta vastupidiselt käituda. Oma juttu rääkides vaatab ta sulle puurivalt silma, lausa nii, et sul ebamugav hakkab. Kui ta isegi ei pilguta ja kinnitab sulle üsna jämedal toonil, et ta ei ole kellegi teisega olnud, siis võiks ta juba tegelikult hoopis maha vaadata ja häbiga asja üles tunnistada.

3. Ta vastab küsimusele küsimusega

Kas sa petad mind?

- Kas ma petan sind? Loomulikult ei!

Küsimusele küsimusega vastamine võidab talle aega, mille jooksul ta saab oma peas mingi “vettpidava” salaplaani genereerida. Võib-olla teeb ta seda isegi nii, et ta endale aru ei anna, aga ilmselt väljub tema suust järgmisena üks suur vale.

4. Ta pöörab süü sinu poolele

Kui inimesed on süüdi, siis kipuvad nad selleks vabanemiseks end ohvriks tooma ja kogu süü kellegi teise kaela ajama. Võib-olla hakkab ta rääkima sellest, et sa oled paranoiline või mis veel hullem — petad ise! Ta tunneb end nurka surutuna ja ei oska sealt mitte kuidagi muud moodi väljuda.

5. Ta jutt muutub ajas

Tõde on selge ja seda on lihtne meelde jätta. Valed aga kipuvad muutuma. Kui sa paned tähele, et esimesel korral rääkides veetis ta oma õhtu ühe sõbraga, teisel korral aga juba kellegi kolmandaga, siis on su kahtlustel ilmselt tõepõhi all.

Allikas: Naisteka arhiiv