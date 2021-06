Saab ka nii! Sellised märgid näitavad, et armastad oma partnerit lämmatavalt palju

1. Sa oled oma partneri pjedestaalile tõstnud

Muidugi tuleb oma partnerist lugu pidada. Aga kui sa pead teda täiuslikuks, siis see tekitab temas ebamugavust ja ta ei suuda ja võib-olla varsti ka enam ei taha su ootustele vastata.

2. Ta on su jaoks olulisem kui sina ise

Kui su partneri vajadused on sulle olulisemad kui sinu enda omad, on see juba väga halb. Enda eest tuleb ikka edasi hoolitseda ja tegeleda asjadega, mis sulle meeldivad. Ainult nii saab suhe areneda ja te mõlemad inimesena kasvada.

3. Sa oled hüljanud oma sõbrad

Millal sa viimati oma sõbrannadega kohvikus käisid? Kui sinu uus silmarõõm on su oma sõbrad unustama pannud, siis on see neile märk, et nad ei ole tähtsad. Nii võid nendest ilma jääda!

4. Sa oled võtnud pausi oma eesmärkide poole püüdlemisel

Sinu ainuke eesmärk ei saa olla teine inimene. Sa ei saa olla teise inimese innustaja, kui sul endal polegi mingeid eesmärke. Hea suhe tähendab oma unistuste ja eesmärkide jagamist.

5. Sa lämmatad oma partnerit

See on suhte kõige kiirem surm. Kui sa oled oma kaaslasega pidevas ühenduses ja tahad tema elust viimset kui pisiasja teada, siis ei saa suhe enam õhku ja partner eemaldub.

6. Sa ahvated partnerit pidevalt seksile

Seksi kasutamine kõikide probleemide lahenduseks pole tegelikult mingi lahendus, vaid hoopis lahenduse edasi lükkamine. Mõnikord tuleb asjad sirgeks rääkida ja mitte teha nägu, et kõik on korras.

7. Sa oled iga ta sõbranna peale armukade

Kui sa pidevalt kontrollid, kellega ta kohtub, kellega räägib ja kelle postitusi sotsiaalmeedias laigib, siis on see märk obsessioonist. Kui suhtes on kõik korras, ei peta ta sind niikuinii.

8. Sa teed talle pidevalt kingitusi

Muidugi on kingitusi tore saada, aga mitte iga päev. Siis tundub, nagu sa tahaksid teda ära osta või tekitab see temas lihtsalt ebamugavust.

Ühesõnaga, ka armastades tasub kõigega piiri pidada ja mitte hulluks minna, ainult siis saab sellest areneda terve ja õnnelik suhe.

Allikas: Power of Positivity