Poleks arvanudki! Lausa 59 protsenti naistest on teinud seksi ajal midagi, mida mehed ei oleks neist oodanud

Sa eksid! Selgub, et ka paarid piiluvad hea meelega erootilisi filme. Just nimelt piiluvad, sest kuidas sa sellele ikka täiesti keskendud, kuid oled ise samal ajal vahekorras?

Nimelt viisid IFOP uuringuinstituut ja täiskasvanutele mõeldud veebikamera Cam4 1000 ameeriklase seas läbi uuringu, millest selgus, et lausa 59 protsenti paaridest on vaadanud seksimise ajal pornot. Ning 66 protsenti vastanuist oleks nõus seda tegema, kui neil palutaks.

Seejuures ei tasu arvata, et vaid mehed armastavad seksi ajal filme vaadata, ka naistele meeldib see väga. Ja need, kel vanust alla 25 eluaasta, on seda lausa eriti suured filmisõbrad.