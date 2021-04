See on üks haruldane omadus, mida otsivad kõik mehed oma tulevases naises

See võib tulla sulle ehk üllatusena. Jah, sa võid olla särav, tark, vaimukas ja imeilus, aga tegelikult otsitakse kaaslases vaid ühte: sügavust. Paraku ei piisa koketeerivast iseloomust selleks, et mees ka päriselt tahaks naisega paremini tuttavaks saada, temaga aega veeta ja perele tutvustada.

Mees otsib naist, kellele saab rääkida enda mõtetest ja unistustest, kartmata seejuures, et sõnum ei jõua teiseni. Vastupidi, ta mõtleb kaasa. Ühesõnaga kedagi, kellega saaks pärast pikka väsitavat tööpäeva süüa õhtust ja tunda, et see ongi kõige mõnusam aeg päevast.