Kallim pettis sind? Viis üllatavat põhjust, miks ta teise naisega voodis hullas

Naised vajavad tähelepanu, tunnustust ja kirge

Kui naised oma praeguses suhtes või argielus neid vajadusi pika aja jooksul rahuldatud ei saa, otsivad nad selleks uusi viise. Vahel on need viisid läbimõeldud, aga mõnikord hoopis mõtlematult tehtud otsused. Soov end jälle väärtuslikuna tunda, on põhiline põhjus, miks afäärid aset leiavad. Miks ta valis just Sinu mehe?

Su kallim näitas välja soovi praegusest suhtest välja astuda

Meestel on üsna sarnased vajadused nagu naistelgi, aga lisaks on neil ka tung tunda end mehena — võimeka, kütkestava ja hinnatuna. Kui teine naine paneb teda nii tundma, aga sina mitte, on võimalik, et ta murdub ja tekib armusuhe. Sinu mees on petmises kõige rohkem süüdi, sest just tema võimuses oli see ära jätta. Teine naine ei ole süüdi, sest kui su mees poleks sind petnud temaga, oleks ta seda teinud kellegi teisega. Seega, lõpeta süüdistamine ning keskendu sellele, kas ja mida sina ja su partner saate suhte parandamiseks ette võtta.

Abielumehega magamine võib tunduda ohutum, kui tõeline suhe

Abielumees annab talle tähelepanu, kirge, aega, kogemusi ning loob erootilise ja emotsionaalse mulli ilma kõigi muude püsisuhte omadustega nagu kooselu, laste kasvatamine või pere-eelarve. Naised, kel on seljataga halvasti lõppenud suhe, ei tahagi pühenduda ja neile piisab, kui nad saavad täpselt piisavas koguses tähelepanu. Need naised ei tahagi sinu meest endale röövida, vaid naudivad afääriga kaasnevat põnevustunnet ja naudingut ning kui just sinu mees seda võimaldab, siis nad võtavad selle vastu.

Tõenäosus, et su kallim selle naise pärast su maha jätab, on väga väike. Kuna aga emotsioone ei ole sageli võimalik kontrollida, võib aja jooksul tekkida fantaasia tõelisest paarisuhtest ning juhtuda, et nende suhe toimib ka püsivalt. Pea aga meeles, et kui su mees valis teise naise, oli see tema valik, mitte selle naise.

Nad otsivad oma ellu põnevust