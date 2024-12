Lahkuminekute puhul pole ühtegi valusamat ega dramaatilisemat viisi, kui sind jäetakse maha teise naise pärast. Parim viis enese kaitsmiseks on osata neid märke juba varem lugeda ja vastavalt ka käituda. Paljud mehed arvavad, et nad suudavad seda oma naiste eest nii hästi varjata, aga alati on olemas mõned vihjed, mis sind ettevaatlikuks peaksid muutma.