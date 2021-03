Kergitame saladuseloori: kümme küsimust, mida iga mees tahaks esimesel kohtingul küsida, aga pelgab

1. Milline on sinu perekond?

See ei ole esimestel kuudel küll väga oluline, aga kui asjad muutuvad tõsisemaks, on tal hea teada, mis teda ees ootab. Me peame silmas nimelt just neid inimesi, kellest võivad tulevikus saada tema sugulased. Kas sinu suguvõsas on mõni onu, kes teeb pühade ajal veidraid seksuaalseid kommentaare? Vanem, kes teeb maha sinu karjääri olenemata sellest, kui tubli sa oled? Mõni muu must lammas? Või äkki oled just sina oma perekonna must lammas?

2. Miks sa tegelikult minuga välja tahtsid tulla?

Kas sa oled valmis minema välja ükskõik kellega, kes julgeb sind kutsuda või tundsid talle kaasa ja see on lihtsalt n-ö “lohutuskohting”? Või äkki ta on sinu arust ülikuum või tal on suurepärane huumorisoon? Seda kõike oleks hea teada.

3. Kas sul on mõni kohutav sõbranna?

Selle info teadmine ei pruugi veel tähendada, et teie vahel ei tulegi midagi, aga ta tahab seda siiski teada. Vahel on lihtsalt nii, et väga ägedatel inimestel on jubedad sõbrad, kellega keegi tegemist ei taha teha. Kui ta teab seda ette, saab ta mõelda valmis kaitsestrateegia.

4. Kas me suudleme täna?

Olgu, see oli vist liiga viisakalt öeldud. Tegelikult tahab ta teada, kas te seksite või mitte. Kui sa selle kohe välja ütled, on ta edasi vähem närviline ega tunne end nii imelikult. Tõenäoliselt…

5. Kui mitu eksi sa ise maha jätsid?

Sellest vastusest võib saada väga määrav tegur teie tulevikku silmas pidades. Sul on kas halb meeste maitse ja said sellest liiga hilja aru või lihtsalt väsid inimestest väga kiiresti. Kas tema on siis lõpuks ometi see mees, kellega sa lepid ja leivad ühte kappi paned? Tõenäoliselt mitte. Võimalik, et ta on valmis proovima, aga tore oleks teada, millised on ta reaalsed võimalused.

6. Kas sa plaanid suhte esimestel kuudel peast hulluks minna?