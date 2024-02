Sõltlane või hoopis häbitu vaataja? Pornovaatajaid on kolme tüüpi, aga ainult ühed neist teevad seda nii, et see tervist ei kahjusta

Ajakirjas Journal of Sexual Medicine avaldatud uuringus selgus, et porno vaatajad jagunevad peamiselt kolme tüüpi. Kaks tüüpi on need, kes oma tervist ja suhteid sellega igal juhul kahjustavad, kolmanda puhul on aga kõik okei ja porno nende elu liigselt ei sega.