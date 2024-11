SUUR ÜLEVAADE | 40 tõdemust, mida iga naine peaks 40. eluaastaks seksi kohta teadma

Abielus paarid seksivad rohkem. Usu või mitte, aga kui oled abielus, siis seksid palju rohkem kui su vallaline sõbranna. Keskmiselt seksivad abielupaarid 69 korda aastas, mis on üheksa korda rohkem kui vallalised inimesed, selgus Chicagos läbiviidud uuringust. Nüüdseks oled vast ka piisavalt vana ja tark teadmaks, et kvaliteet on parem kui kvantiteet.