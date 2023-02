„Kõik ei saa seda endale lubada!“ Lugeja viiendast koolivaheajast: see on ju ainult rikaste perede vaheaeg!

„Jumala õige, kui seda vaheaega pole! Kaotada meie niigi lühikesest ja heitlikust suvest terve nädal ning siis püüda koolitundides samal ajal asjalik olla... Masendav, hale, kurb. Ma ei tea, aga siiani on kõik suutnud ilma selle vaheajata koolis käia ja on hakkama saanud, mis on siis tänapäeva lastel viga, et nad nii nõrgad on? Ükski asi neile järsku ei sobi ja me teame, et suures osas veedetakse see puhkus ninapidi arvutis. Kas see ikka on puhkus? Kui paljud suusatama lähevad?