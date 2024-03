Seda, et sa avaldaksid talle oma tundeid. Olgem nüüd ausad, mehed, ega need kolm kõige tähtsamat sõna liiga lihtsalt üle huulte ei tule. Millal sa viimati ütlesid oma naisele, et armastad teda? Piimapakiga poest tulek ja lapse lasteaiast ära toomine on sinu poolt küll väga kenad tegevused, aga need on igapäevaelu nii tavalised osad, et mingit romantikat sealt küll välja lugeda ei saa.