Mehed, silmad siia: soovides olla voodis tõeline täkk, peaksite naisi seksi ajal just nende asjadega üllatama

Olgem ausad, seks on naiste puhul palju keerulisem kui meestel ja nii võibki juhtuda, et mõni naine ei naudi linade vahel vallatlemist absoluutselt. Mõni naine isegi kardab seda, aga teine jälle vajab seda stressi leevendamiseks. Me kõik oleme pisut erinevad, aga siin on mõned asjad, mida mitmed naised magamistoas rohkem sooviks kogeda.