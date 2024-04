Anaalseks on paljude inimeste jaoks küll nauditav, aga see nõuab ka õigeid oskusi ja teineteisega arvestamist. Kui sa sellega ei arvesta, võivad järgneda igasugused erinevad probleemid. Esiteks tee üldse kindlaks, kas see ka su partnerit huvitab ja isegi, kui te mõlemad seda tahate, teadke, et anaalseksiks on vaja palju libestit ja mõningate venitusharjutuste tegemist.