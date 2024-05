Tere, superorgasm! Hullutavad nõksud, mida kasutusele võtta, et muuta seks mõlema jaoks nauditavamaks

Seks tähendab paljude jaoks ainult penetratsiooni ning kõik muu seal ümber on justkui kohustus. Tegelikult on kõik see, mis seksini viib, veel palju olulisemgi, sest ilma tugeva emotsionaalse kontakti ja eelmänguta ei ole sel tühjal nühkimisel kummalegi osapoolele erilist kasu.