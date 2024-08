Abiellu ei ole mõtet sukelduda pea ees! Tee enne ikka kindlaks, kas see mees on see, kellega tahad oma elu jagada! Need üheksa katsumust, mis absoluutselt iga paari elus ette tulevad, näitavad ära, kas tegu on selle kõige õigemaga! Ja soovitavalt on need takistused koos läbida juba enne pulmi, et asi ikka päris kindel oleks!