Naturaalne on ilus! Naiste kehaosad, mida mehed armastavad täpselt sellistena nagu need on

1. Sinu juuksed

See, kuidas need lõhnavad šampooni järele või lendlevad tuules, justkui nõudes, et sa nad kõrva taha sätiksid. See, kuidas need säravad, tekitades tunde, et tahaks oma sõrmi neist läbi libistada…

2. Sinu silmad

Su silmad on meeste jaoks tohutult kütkestavad ka siis, kui sa pole suutnud õppida selgeks, kuidas täiuslikku suitsusilma efekti luua.

3. Sinu nahk

See, kui pehme ja sile see on, kutsudes end puudutama. Sinu nahk on üks põhilisi põhjusi, miks mehed ihaldavad sind linade vahel näha ja ei lepi vaid sellega, et nad saavad ka ise end käega tippu viia. Nahk-naha vastas tunnet ei trumpa mitte millegagi üle.

4. Su rangluu ja kurvike kaelal

Mingil veidral põhjusel armastavad mehed just naiste rangluud ja see on neile vastupandamatu.

5. Su naba

Naistena me seda ei mõista. Meestel on ju ometigi ka nabad, aga äkki on võimalik, et me hoolitseme selle eest rohkem ja hoiame seda puhtamana? (Nali!)

6. Su kurvikas keha

Su sääremarjade tugevus ja selja nõgusus, su seksikad puusad ja haarama kutsuvad kannikad — kõik ühe naise keha juures on niivõrd kütkestav.

7. Su rinnad

Olgu, seda oleksime võinud ju ka eelmise punkti alla lugeda, aga just naiste rinnad on meeste jaoks niivõrd kutsuvad, et pidime need eraldi välja tooma. Meestele meeldib neid vaadata, katsuda ja isegi suhu panna või padjana kasutada. Pole mingit vahet, kui suured või väikesed need seejuures on. See, et need sul olemas on, ajab mehed hulluks.

Allikas: YourTango