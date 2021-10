Ei ole ju nii raske! Veidrad, aga ülimalt nauditavad asjad, mida naised voodis mehelt saada tahavad

1. Lõikad, mida külvad

Naine pole su käsi või auk või mõni muu abivahend, millega tippu jõuda. Ära kasuta tema keha, et orgasmini jõuda ning seejärel keera selga ja eelda, et ka tal oli hea, sest nii see lihtsalt ei tööta. Hea partner proovib ka naisele naudingut pakkuda.

2. Rahutunnet, kui räägime kaitsevahenditest

Ole valmis ja eelda, et ta on valmis seda tegema vaid kondoomiga, sest muidu ta poleks sellega üldse nõustunud. Ära sunni teda poole peal sellest loobuma või vaata teda rumala näoga nagu sa poleks kunagi kondoomi näinud. Lihtsalt pane see endale peale või ta jalutab minema.

3. Orgasmi

Seks ei peaks lõppema ainult sellega, et sina saad orgasmi ja seda eriti juhul, kui ta pole seda veel kordagi saanud. Kui oled pärast enda orgasmi liiga väsinud, vii ta tippu enne. See pole raketiteadus. Kui sa tead kindlalt, et sina saad orgasmi, kas sa siis ei tahaks, et ka su kallim seksi naudiks?

4. Suhtlemist

Kirglikuks seksiks, kus pole sõnadeks aega, on oma aeg ja koht, aga partner, kes küsib oma naiselt, kas tal on ikka hea või mida ta sult ootab, on samuti tore. Sa ei saa ühtegi lisapunkti, kui finišisse ilma nõu küsimata jõuad.

5. Puhast voodit

Väga-väga raske on lõõgastuda ja seksi nautida, kui tunned, et oled mustade ja higiste linade vahel.

6. Telefonilaadijat

Kui ma pean pärast seksi endale takso tellima, tahan seal kuulata muusikat või kirjutada oma sõpradele ning ma ei saa seda teha, kui mu telefoni aku on tühi. Kui ma ööseks jään, tahan ma ikka enne magamaminekut telefoni kasutada. Mis siis?

7. Eelmängu

Seks ei peaks olema nagu rallisõit finišijoone poole! Võtke aega teineteise nautimiseks, sest kannatamine tasub end pikas perspektiivis ära. Kui orgasm on ainus, mis seksi puhul loeb, käiksid naised väljas pigem oma vibraatoriga.

8. Sokkide eemaldamist

Palun võta sokid jalast ära enne, kui seksima hakkad. Väga veider on vaadata kedagi, kes on täiesti paljas, aga sokid on ikka jalga jäetud.

9. Realistlikke ootusi