„Ma võrdleksin seda hambaniidi kasutamisega.“ Seitse naist räägivad avameelselt oma anaalseksi kogemustest

Võtsime seda aeglaselt ja kasutasime piisavalt libestit. Kõige veidram asi, mida tähele panin, oli see, et see tekitas ka sensatsiooni mu kurgus. Täpselt nagu keegi oleks mind täiega ehmatanud. Aga see oli põnev tunne ja mitte üldse hirmuäratav. See on rahulik, aga meeldivalt luksuslik tunne. See oli kohe kindlasti ekstreemselt erootiline ja ma tundsin kogu oma keha kui üht erogeenset tsooni. Avastasin, et suudan anaalseksi abil ka tippu jõuda ja naudin seda tänase päevani.