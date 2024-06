Vastus küsimusele, mis tekitab paljudes meestes ahastust: miks naised üldse seksimiseks initsiatiivi ei näita?

Kõige suuremad meeste ja naiste seksuaalsuse erinevused on bioloogilised. Uuringud näitavad, et mehi motiveerib kõrgem testosterooni tase ja nad soovivad spontaansemalt seksida, aga naistel tekib seksiisu näiteks sensuaalsest puudutusest. Ja see ongi väga oluline tõestus, et naised vajavad heaks seksikogemuseks eelmängu.