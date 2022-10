On alles terane silm! Naine avastas, et ta abikaasa petab teda, sest märkas midagi ootamatut mehe kehal

Naise advokaat, 37aastane Tolga Aydemir, väitis, et tema kliendil tekkis kahtlus, et ta mees teda petab, kui ta jälgis, kuidas too riideid vahetas ja märkas seljal juba pigistatud punnikeste arme. Kui ta abikaasalt selle kohta küsis, vahetas mees kiiresti teemat.

"Kuni petetud naine mulle WhatsAppi vestlust näitas, tundus see kõik mulle pisut veider," väitis Tolga. "Ta ütles reaalselt oma tüdruksõbrale, et ta naine kahtlustab teda akne pärast. Ma olen tegelenud mitmete lahutustega, aga see oli esimene sellelaadne. Sherlock Holmes oli kõigest natukene parem, kui see naine."