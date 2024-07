Miks sina õnne ei leia, kuigi sul on partner ja kõik peaks justkui korras olema? Partneri olemasolu ei garanteeri heaolu ja õnne, kui teie ootused suhtele ja teineteisele ei ole sarnased! Need märgid näitavad, et sinu latt on liiga madalal ja seetõttu sa end suhtes hästi ei tunnegi.