Sama oluline nagu eelmäng! Kolm olulist tegevust, mida lihtsalt peab alati peale seksi tegema

Klassikalises lusikaasendis kaisutamine on mõnus “järelmäng”. Nii tunnete mõlemad end turvaliselt ja kaitstuna. Saate jagada õrnu puudutusi, silitusi ning sosistada kõrva armsaid sõnu.

2. Ole seal all natuke kauem

See on nõuanne nendele, kellele meeldib suuseks. Või siis suuseksi teha. Kui su partner jõudis orgasmini sellel hetkel, kui sina tema naba all toimetasid, siis ära liigu kohe üles. Paku talle topeltnauding ning jätka õrnalt oma tegevust.