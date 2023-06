Kuidas kallimale vajalikku hingamisruumi anda? Neli viga, mida vältida, et hea paarisuhe säiliks

Paarissuhe on kahe inimese vaheline ühine otsus. Vahel vajavad kõik enda aega, et tegeleda isiklike teemade või hobidega. See, et te olete otsustanud olla suhtes, ei tähenda seda, et te peate alati olema teineteise ümber 24/7, 365 päeva aastas selleks, et suhe püsiks elus, tugev ja harmooniline.