„Me ei kahtlustanud teda kunagi!“ Naine teeskles 9 kuud rasedust, et mees teda maha ei jätaks

Selleks, et üheksa kuud jätta muljet, et tema kõhus kasvab beebi, lisas ta järjest oma riiete alla erinevaid kaltse ning printis välja internetist leitud ultrahelipildi, et mehele ja lähedastele last näidata.

Milena ämm väitis kohalikule ajalehele, et tema minia korrutas ka peale kõike seda, et ta oli rase olnud. "Nad võtsid erinevaid analüüse ja ta üritas neid jätkuvalt veenda, et ta oli rase. Aga günekoloogid kinnitasid, et ta pole kunagi rase olnud," rääkis ta. Ta lisas ka, et tema poeg ei olnud temaga kunagi haiglas kaasas käinud ja eelistas alati haigla ukse ees naist oodata. "Tal oli kõht ees, see oli väike, aga me ei kahtlustanud teda kunagi. Mu poeg elas temaga koos, magas temaga koos, aga ei puudutanud kunagi ta kõhtu ega proovinud beebiga sidet luua."