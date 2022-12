Me kipume end sageli alahindama. Vaatame oma ülemusi või inimesi, kes teenivad sadu tuhandeid eurosid ja mõtleme, et me ei saa kunagi nii edukaks, aga kui oma tegemistesse kirega suhtuda, pidevalt õppida ja häid tutvusi luua, on võimalik ka väga edukaks saada.