Pikalt koos olnud õnnelikud paarid panevad sind imestama? Need on asjad, mida rahulolevad paarid magamistoas teevad

Leppimisseks ei pruugi alati olla pööraselt kirglik, kuid paaridel, kes panevad tülitsemisele seksiga punkti, on teiste ees suur eelis. Sest nad suudavad säilitada läheduse ja intiimsuse ka rasketel aegadel, mis aga ongi hea seksuaalse klapi võtmeks. Ka niisama musitamine ja kallistamine aitavad tülijärgset pingelist olukorda märkimisväärselt leevendada. Konfliktisituatsioonis mehe puudutamine annab talle tugeva ja positiivse signaali, et eriarvamused ei vähenda sinu armastust tema vastu ja et kõik saab korda.