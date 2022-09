Ai, kui valus kättemaks! Pruut seadis altari ees oma tulevase ootamatult piinlikkusse olukorda

Kaasas oli hunnik tekstisõnumeid, mille peigmees Alex oli teisele naisele saatnud. „Sel nädalavahetusel. Sina ja mina. Asi läheb kuumaks, löö oma parimad trumbid lauale!“ seisis ühes sõnumis. Teisest luges Casey: „Sul on hullult kuum keha, ja kurat, kui hästi sa oskad seda kasutada. Sooviks, et mu pruut oskaks pooltki sellest, mida sina!“

Mees tormas kirikust välja, isamees kannul, ning Casey kuulutas: „Täna ei toimu siin pulmapidu, vaid me tähistame ausust, tõelist armastust ja oma südamele truuks jäämist hoolimata sellest, et see on kõvasti haiget saanud.“