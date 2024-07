Oraalseksil on ühe suhte üle väga suur võim ja see ei põhjusta ühtegi probleemi, kui teile mõlemale meeldib seda teisele teha ja samas ka kogeda. Aga mida teha, kui üks jumaldab seda, aga teine inimene ei soovi selles osaleda? See võib olla väga suur probleem ja jätta tunde, et midagi on suhtest puudu.