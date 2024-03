Naiselt naistele | Merli õppetund: tundsin üksi jäädes masenduse asemel pigem kergendust. Järelikult olin ikka suure pinge all elanud.

Meie suhtlemise algusest saati olin ma ikka sõbrannaga rääkinud enda ja Raini suhtest. Kuigi sõbranna nägi, et ma olen aina rohkem mures, soovitas tema, et ärgu ma käigu mehele liialt peale, muidu äkki ehmatab ära ja jätab üldse maha. Oota kannatlikult oma aega, soovitas sõbranna. Oh, siis ma ei olnud enam kindel, kas see nn minu aeg üldse tulebki. Selles suhtes oli sõbrannal küll õigus, et mida vähem ma meie suhtest rääkisin, seda vähem oli meil omavahel ütlemist.