Meie seksielu on viimase kolme aasta jooksul täiesti mõttetu olnud. Oleme proovinud sel teemal vestelda, aga selle aja jooksul ei ole ta suutnud mind orgasmini viia ja ma ei tea, kuidas seda muuta. Ma olen talle öelnud, mis mulle meeldib ja ta on natukene pingutanud, aga suuseksi ta vihkab ja see on peamine viis, kuidas mina tippu jõuan. Kõik vahekorrad on kiirustatud ja mina ei saa rahuldust. Ma ei tea, kuidas talle tema tundeid riivamata öelda, et ta ei rahulda mind enam