Kuue lapse ema avaldab nõuanded, mille abil ta säästlikult ja nutikalt oma suure pere ära toidab

1. Loo endale koju sahver või hoiuruum , kuhu saaksid sooduskampaaniate ajal tagavarasid koguda. Mida suurem ja avaram ruum seda parem, sest nii on sul kogu aeg silme ees, mis sul juba olemas on ja mida peaksid juurde varuma.

2. Osta ainult neid asju, mida sa päriselt kasutad. Sooduspakkumiste õnge on lihtne minna ning varuda koju toitu, mille pärast lihtsalt minema viskad. Osta ainult neid konkreetseid toiduaineid, mis kindla peale ära süüakse.

3. Hulgi on mõtet osta toiduaineid, mis kiiresti ei rikne ja mida saad plastikkarpides säilitada. Iga toit, mis pahaks läheb, on raiskamine!

4. Vali omatooted. Ka siis, kui need ei ole poole hinnaga või soodsamad kui teises poes — igal juhul hoiad rohkem raha kokku kui ostad kõik asjad ühest poest, sest nii on ahvatlus korv ebavajalikku täis laduda palju väiksem.

5. Tee nimekiri asjadest, mis sul juba olemas on, nii väldid liigset kuhjamist ja ka seda, et suured varud lihtsalt pahaks lähevad. Jälgi sooduspakkumisi ja kampaaniaid, et varuda pika säilivusajaga tooteid hea hinnaga.